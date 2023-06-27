Умный, быстрый, красивый: чем интересен новый смартфон TECNO

Внешность

Что всегда выделяет смартфоны TECNO, так это внешний вид. CAMON 20 Premier 5G также обладает уникальным внешним видом. Необычная форма блока камер и тыльная панель, оформленная под кожу, сразу же привлекает к себе внимание. Боковые грани прямые и плоские и аппарат уверено можно на них поставить. Верхняя и нижняя рамки кажутся симметричными. Такое решение выглядит изящнее стандартных «подбородков». Держать в руке удобно и приятно. При этом идущий в комплекте чехол так же радует своей фактурой и не только защищает от царапин, но и добавляет комфорта.

Хотя закрывать такую красоту не очень хочется. Не даром аппарат получил награду в категории «Лучший продуктовый дизайн» на премии MUSE Design Awards 2023. Камеры выделяются не только необычным дизайном. Задняя часть, по словам производителя, выполнена из «нанокристаллической керамики», а вспышка состоит из 8 диодов, объединенных в кольцо. Подсветка получилась очень мощная, можно спокойно крепить на штатив и использовать как дополнительное освещение при съемке видеоблога.

Передняя вспышка тоже вызывает уважение. Ее разместили в рамке неподалеку от фронтальной камеры. Слот для двух SIM-карт находится снизу. А вот возможности установить карту расширения нет, хотя при объеме памяти в 512 ГБ это вряд ли является минусом. Такого объема хватит за глаза. Если резюмировать, то внешний вид смартфона получился на все 100%. И выпускать его из рук не хочется.

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Начинка и питание

Сердцем аппарата стал чип MediaTek Dimensity 8050. Чип выполнен по 6-нанометровому техпроцессу, имеет одно ядро Cortex-A78 на 3000 МГц, 3 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц. Так что ресурсов хватит на любые задачи. При этом, как заявляет производитель, над охлаждением CAMON 20 Premier 5G была проведена очень серьезная работа: полимерный гель, графен и испарительная камера - залог того, что опасаться перегрева не нужно. За время тестирования даже под прямыми солнечными лучами смартфон оставался чуть теплым и никаких «лагов» не было замечено.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч — вполне стандартное значение для этого сегмента аппаратов. Зарядное устройство, идущее в комплекте, имеет мощность в 45 Вт, что позволяет полностью зарядить смартфон меньше чем за час. Функция беспроводной зарядки отсутствует. В отличие от предыдущей модели отсутствует аудиоразъем, хотя это и не удивительно. Все-таки беспроводные технологии постепенно забирают под себя весь рынок.

Экран

CAMON 20 Premier 5G получил AMOLED-матрицу с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400x1080 точек. Соотношение сторон 20:9. Максимальная частота обновления экрана составляет 120 Гц. Функционал настроек впечатляет - можно выставить не только 120 или 60 Гц, но и «промежуточные» 90, либо просто довериться автоматике. Экран плоский и из коробки защищен пленкой. Сразу же бросается в глаза высокая яркость и очень точная и быстрая отзывчивость на нажатие. Сенсор отпечатка пальца расположен под экраном и работает безупречно. Сильно порадовало наличие опции Always On Display.

Также есть опция регулировки цветовой температуры и насыщенности. Датчик освещенности работает предельно корректно и изображение всегда четкое и понятное, что в солнечный день, что пасмурной ночью.

Камера

Характеристики камер заслуживают отдельного описания. Главный модуль — 50-мегапиксельный, формата 1/1,5», оснащенный объективом с диафрагмой f/1.77, лазерным автофокусом и трехосевой стабилизацией со сдвигом сенсора. Для данного класса смартфонов — это просто роскошно. При этом используется сенсор RGBW с красным, зеленым, белым и синим субпикселями — схема нетипичная и нестандартная, однако мы уже с ней знакомы по CAMON 19 PRO. Отдельно хочется отметить качество при съемке в ночное время или в условиях недостаточной освещенности. Результаты порадуют даже профессиональных фотографов.

Широкоугольная камера получила разрешение 108 Мп и фазовый автофокус. Она также задействуется в макросъемке.

В качестве модуля используется Samsung HM6. По мнению корреспондентов «Газеты.Ru», протестировавших смартфон, характеристики вспомогательной камеры CAMON 20 Premier 5G не уступают широкоугольникам, что ставят во флагманские аппараты. А третий модуль с разрешением 2 Мп используется для создания боке. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

CAMON 20 Premier 5G может записывать видео с максимальным разрешением 4K и частотой 30 кадров в секунду. Четкость в порядке, автофокус быстрый. За счет внушительного угла обзора такие видео получаются более эффектными, при этом детализация в полном порядке.

Выводы

У TECNO вновь получилось удивить. CAMON 20 Premier 5G не только обладает потрясающей внешностью и великолепной камерой. Сочетание мощности, памяти, батареи получилось настолько грамотным и сбалансированным что есть все основания предполагать, что мы получили нового короля в своем классе. Старт продаж в России назначен на 28 июня, к сожалению, о стоимости компания пока не сообщает и узнаем мы это только на официальной презентации, которую можно будет наблюдать на официальном сайте в прямом эфире. Но такой аппарат можно брать за любые деньги. Единственное опасение, что TECNO скоро выпустит еще что-то более интересное, хотя куда может быть лучше?

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