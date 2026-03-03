Литва заявила о готовности отправить войска в Иран

Литва выразила готовность направить свои вооруженные силы в Иран, если поступит соответствующий запрос от США. Об этом сообщила главный советник президента республики по вопросам внешней политики Аста Скаисгирите в интервью телерадиокомпании LRT.

«На данный момент такой просьбы не поступало, но в случае ее получения мы обсудим это с нашими союзниками», — отметила Скаисгирите.

Она добавила, что в таком сценарии Литва могла бы предоставить военную поддержку Соединённым Штатам, включая возможность отправки войск в Иран.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране пригрозили странам ЕС за поддержку США и Израиля.