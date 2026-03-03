Размер шрифта
Британия направляет вертолеты и корабль для защиты базы на Кипре

Стармер сообщил об отправке вертолетов и корабля для защиты базы на Кипре
Stefan Rousseau/Pool/Reuters

Лондон направляет вертолеты и корабль для укрепления безопасности на британской военной базе на Кипре. Об этом сообщил на своей странице в соцсети X премьер-министр королевства Кир Стармер.

«Великобритания полностью привержена обеспечению безопасности Кипра и дислоцированного там британского военного персонала. Мы продолжаем наши оборонительные операции, и я только что разговаривал с президентом Кипра, чтобы сообщить ему, что мы отправляем вертолеты с возможностями противодействия беспилотникам», — говорится в публикации.

Также в регионе вскоре развернут военный корабль HMS Dragon.

Стармер подчеркнул, что Лондон всегда будет действовать в интересах Британии и своих союзников.

2 марта министр обороны Джон Хили сообщил, что британская база военно-воздушных сил Акротири на Кипре была атакована беспилотниками.

3 марта стало известно, что Франция разместит на Кипре противоракетные и противодроновые системы, а также фрегат.

Ранее Греция направила на Кипр военные корабли и истребители на фоне удара Ирана.

 
