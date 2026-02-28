Размер шрифта
В КСИР подтвердили удары по военным объектам США

КСИР подтвердил удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне, базам в Катаре и ОАЭ
Morteza Nikoubazl/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами и беспилотниками штаб Пятого флота США в Бахрейне, а также американские базы в Катаре и ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

«Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля — прим. ред.)», — заявили в КСИР.

Об атаках также сообщало агентство Tasnim. В материале говорилось, что Иран ударил по военным объектам США в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Бахрейне Саудовской Аравии и Иордании.

По данным израильского 9-го канала, удару подвергся также американский авианосец Abraham Lincoln («Авраам Линкольн»), который находился в Аравийском море.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана при этом пообещал нанести удар по любой базе, которая окажет поддержку США и Израилю.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

Ранее Иран обвинил Израиль и США в «угрозе для всего мира».

 
