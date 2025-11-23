Госсекретарь США ответил на вопрос о разговоре Трампа и Зеленского

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского не исключен, сообщил на пресс-конференции после переговоров с делегацией Украины в Женеве американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я не знаю. Это возможно. Я не уверен», — сказал дипломат.

До этого Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что украинские власти не поблагодарили США за усилия по разрешению конфликта с Россией. Американский лидер отметил, что Европа продолжает закупать российскую нефть, а Соединенные Штаты продают НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине. Но если бы президентские выборы 2020 года в США не были сфальсифицированы, конфликта между Украиной и Россией вообще не было бы, подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что США обвинили Украину в сливе «негативных деталей» плана Трампа прессе.