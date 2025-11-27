На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США намерены заключить сделку по Украине до гарантий безопасности

Рубио: Трамп хочет достичь заключения сделки по Украине до гарантий безопасности
Umit Bektas/Reuters

США хотят достичь подписания мирного договора по урегулированию конфликта на Украине прежде, чем давать Киеву какие-либо гарантии безопасности. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио представителям стран Евросоюза во время телефонного разговора 25 ноября, передает Politico.

По словам источников издания, это условие сопровождало предложения, которые Вашингтон передавал Киеву в последние дни.

Рубио сообщил, что Трамп намерен отдельно вести переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. США, по словам госсекретаря, хотят быстро согласовать весь остальной пакет договоренностей.

Киев при этом рассматривает западные гарантии как ключевой элемент потенциальной сделки с Россией, говорится в статье. Внутри НАТО при этом нет единой позиции по военной или разведывательной поддержке Украины.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп не намерен встречаться с Зеленским до подписания соглашения по Украине.

Переговоры о мире на Украине
