Зеленский предложил замену для Рождества Христова 7 января

Правительство Украины согласовало указ президента Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января вместо православного Рождества. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«На Украине появится еще один профессиональный праздник — День программиста. Праздновать его будут 7 января», — написал парламентарий.

До этого Зеленский объявил, что на Украине изменятся даты некоторых праздников. Политик поручил депутатам, чиновникам и представителям гражданкого общества вместе проработать предложения по определению «новых и логических подходов» к праздничным и особым дням.

По словам украинского лидера, бывают «плохие календарные совпадения», когда «дни трагедий» приходятся на дни профессиональных праздников. Зеленский посчитал, что «все это надо упорядочить». В качестве положительного примера он указал перенос празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря, как это делают в западных странах.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.