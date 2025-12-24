На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стармер обратился к британцам перед Рождеством

Стармер в рождественском обращении к британцам отметил проблему роста расходов
true
true
true
close
HENRY NICHOLLS/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем обращении к нации в канун Рождества отметил, что многие британцы сталкиваются с ростом расходов на жизнь. Обращение премьера показали британские телеканалы, сообщает РИА Новости.

По словам Стармера, он видит свою главную задачу в том, чтобы разобраться с ростом стоимости жизни.

«Так что позвоните соседям, проведайте друзей или родственников, с которыми давно не общались, свяжитесь с ними, это очень важно. В этом и заключается смысл Рождества. <...> Многие волонтеры будут раздавать еду, протягивать руку помощи тем, кто одинок или в чем-то нуждается. Итак, от имени всей страны я хочу сказать вам большое спасибо. Как нация, мы должны поднять бокалы за вас в это Рождество», — отметил премьер.

До этого король Великобритании Карл III записал рождественское обращение к нации в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне.

В Букингемском дворце сообщили, что в этом году аббатство было выбрано в качестве места проведения мероприятия, чтобы подчеркнуть основную тему послания — паломничество.

Карл III записал видео в небольшой часовне, расположенной в центре Лондона в районе Фицровия. Ранее она предназначалась для сотрудников и пациентов снесенной Мидлсекской больницы, а сегодня служит не для богослужений, а как центр общественной жизни.

Ранее Карл III исключил Меган Маркл и принца Гарри из рождественской речи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами