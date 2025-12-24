Стармер обратился к британцам перед Рождеством

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем обращении к нации в канун Рождества отметил, что многие британцы сталкиваются с ростом расходов на жизнь. Обращение премьера показали британские телеканалы, сообщает РИА Новости.

По словам Стармера, он видит свою главную задачу в том, чтобы разобраться с ростом стоимости жизни.

«Так что позвоните соседям, проведайте друзей или родственников, с которыми давно не общались, свяжитесь с ними, это очень важно. В этом и заключается смысл Рождества. <...> Многие волонтеры будут раздавать еду, протягивать руку помощи тем, кто одинок или в чем-то нуждается. Итак, от имени всей страны я хочу сказать вам большое спасибо. Как нация, мы должны поднять бокалы за вас в это Рождество», — отметил премьер.

До этого король Великобритании Карл III записал рождественское обращение к нации в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне.

В Букингемском дворце сообщили, что в этом году аббатство было выбрано в качестве места проведения мероприятия, чтобы подчеркнуть основную тему послания — паломничество.

Карл III записал видео в небольшой часовне, расположенной в центре Лондона в районе Фицровия. Ранее она предназначалась для сотрудников и пациентов снесенной Мидлсекской больницы, а сегодня служит не для богослужений, а как центр общественной жизни.

Ранее Карл III исключил Меган Маркл и принца Гарри из рождественской речи.