В Кремле рассказали, передавал ли Токаев Путину послания от Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не передавал российскому коллеге Владимиру Путину никаких посланий от американского лидера Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы не получали никаких сигналов через него (Токаева — «Газета.Ru»)», — рассказал Ушаков.

До этого журналисты Ura.ru написали, что Трамп через Токаева якобы передал Путину послание по ситуации на Украине.

11 ноября казахстанский лидер прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с Путиным, которая продлилась три часа. На следующий день главы государств провели официальные переговоры. Также Путин и Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Казахстаном.

6 ноября Токаев прилетел в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках поездки он провел переговоры с Трампом, а также принял участие в саммите «С5+1» (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан плюс США). Президент Казахстана назвал американского коллегу великим государственным деятелем, который был послан США свыше.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что для встречи Путина и Трампа нужна «конкретика».