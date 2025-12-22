На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с президентом Франции

NBC: Рубио пришлось просить Уиткоффа взять его на встречу с Макроном в апреле
true
true
true
close
Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио был вынужден просить команду спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа разрешить ему присутствовать на встрече того с французским президентом Эммануэлем Макроном в апреле. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Уиткофф организовал двустороннюю встречу с Макроном, к которой захотел присоединиться Рубио, но МИД Франции заявил, что изменения в составе делегации должен одобрить спецпосланник президента США.

По данным телеканала, помощники госсекретаря некоторое время не могли выйти на связь с Уиткоффом, но в конце концов договориться о приглашении удалось самому Рубио.

До этого сообщалось, что Уиткофф не делится с Рубио информацией, касающейся его поездок на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры российской и американской делегаций по урегулированию украинского кризиса. США представляли Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — специальный представитель президента страны Кирилл Дмитриев. Последний по итогам встречи заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Ранее СМИ раскрыли условие, выдвинутое Уиткоффу для встречи с Путиным.

