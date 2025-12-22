Уиткоффа заподозрили в совершении «обманных маневров» по отношению к Рубио

NBC: Уиткофф не сообщает Рубио о планируемых поездках на переговоры по Украине

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф не делится с государственным секретарем Марко Рубио информацией, касающейся его поездок на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на несколько источников.

По данным журналистов, в ноябре текущего года Уиткофф отправился в Женеву на консультации с украинской делегацией. При этом он не сообщил о своих планах ни Рубио, ни другим сотрудникам государственного департамента США. В результате глава американского внешнеполитического ведомства был вынужден догонять спецпосланника хозяина Белого дома, и в переговорах они участвовали вместе.

Как рассказали источники, это был не единственный раз, когда Уиткофф совершал «обманные маневры» в отношении Рубио. Все из-за того, что два чиновника придерживаются разных взглядов на то, как закончить конфликт на Украине.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры российской и американской делегаций по урегулированию украинского кризиса. США представляли Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — специальный представитель президента страны Кирилл Дмитриев. Последний по итогам встречи заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Ранее вице-президент США оценил шансы на завершение конфликта на Украине мирным путем.