На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткоффа заподозрили в совершении «обманных маневров» по отношению к Рубио

NBC: Уиткофф не сообщает Рубио о планируемых поездках на переговоры по Украине
true
true
true
close
Freddie Everett/Us State/Global Look Press

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф не делится с государственным секретарем Марко Рубио информацией, касающейся его поездок на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал NBC, сославшись на несколько источников.

По данным журналистов, в ноябре текущего года Уиткофф отправился в Женеву на консультации с украинской делегацией. При этом он не сообщил о своих планах ни Рубио, ни другим сотрудникам государственного департамента США. В результате глава американского внешнеполитического ведомства был вынужден догонять спецпосланника хозяина Белого дома, и в переговорах они участвовали вместе.

Как рассказали источники, это был не единственный раз, когда Уиткофф совершал «обманные маневры» в отношении Рубио. Все из-за того, что два чиновника придерживаются разных взглядов на то, как закончить конфликт на Украине.

20 и 21 декабря в Майами состоялись переговоры российской и американской делегаций по урегулированию украинского кризиса. США представляли Стивен Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — специальный представитель президента страны Кирилл Дмитриев. Последний по итогам встречи заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию.

Ранее вице-президент США оценил шансы на завершение конфликта на Украине мирным путем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами