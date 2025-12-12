На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли планы Трампа по привлечению частных компаний к хакерским атакам

Bloomberg: Трамп хочет привлечь частные компании для кибератак против врагов США
true
true
true
close
Shutterstock AI/FOTODOM

Власти США планируют задействовать частные компании для проведения хакерских атак против недружественных стран. Таким образом коммерческие структуры могут получить полномочия, которые ранее были доступны только спецслужбам, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, администрация президента Дональда Трампа готовит новую стратегию в сфере кибербезопасности, которую планирует обнародовать уже в ближайшие недели. Источники утверждают, что в черновике документа не уточняется, каким образом бизнес будет привлекаться к участию в наступательных операциях в киберпространстве. Ожидается, что дополнительные детали администрация раскроет после публикации стратегии.

В статье отмечается, что новая стратегия также затронет вопросы защиты данных и критически важной инфраструктуры, регулирования киберсферы, модернизации ИТ-систем, усиления шифрования и развития технологий квантовых вычислений.

При этом Bloomberg обратил внимание, что действующая нормативная база США не предусматривает юридических оснований для проведения частными компаниями хакерских атак.

В августе газета The New York Times писала, что за кибератаками на федеральную судебную систему США может частично стоять Россия. В статье говорится, что в результате хакерской атаки оказались скомпрометированы секретные записи, которые могут содержать данные о лицах, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности страны.

Ранее в Норвегии обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на плотину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами