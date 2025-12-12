В США раскрыли планы Трампа по привлечению частных компаний к хакерским атакам

Власти США планируют задействовать частные компании для проведения хакерских атак против недружественных стран. Таким образом коммерческие структуры могут получить полномочия, которые ранее были доступны только спецслужбам, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, администрация президента Дональда Трампа готовит новую стратегию в сфере кибербезопасности, которую планирует обнародовать уже в ближайшие недели. Источники утверждают, что в черновике документа не уточняется, каким образом бизнес будет привлекаться к участию в наступательных операциях в киберпространстве. Ожидается, что дополнительные детали администрация раскроет после публикации стратегии.

В статье отмечается, что новая стратегия также затронет вопросы защиты данных и критически важной инфраструктуры, регулирования киберсферы, модернизации ИТ-систем, усиления шифрования и развития технологий квантовых вычислений.

При этом Bloomberg обратил внимание, что действующая нормативная база США не предусматривает юридических оснований для проведения частными компаниями хакерских атак.

В августе газета The New York Times писала, что за кибератаками на федеральную судебную систему США может частично стоять Россия. В статье говорится, что в результате хакерской атаки оказались скомпрометированы секретные записи, которые могут содержать данные о лицах, обвиняемых в преступлениях против национальной безопасности страны.

Ранее в Норвегии обвинили пророссийских хакеров в кибератаке на плотину.