Брюссель хочет «подчинить» балканские государства против России. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон.

Так он ответил на вопросы, как российская сторона расценивает политику Европейского союза на Балканах, строится ли она по принципу «дружить против Москвы».

По мнению дипломата, дружбы между странами Запада нет.

«Скорее, речь идет о модели безусловного подчинения, которую ЕС использует, чтобы расширить сферу своего влияния на Балканах», — указал он.

Пилипсон отметил, что этот подход фатально сказывается на коренных национальных интересах государств региона, которые игнорируются. Дипломат также подчеркнул, что концепция «дружбы против Москвы» на протяжении долгих лет является ключевым программным посылом в работе структур Европы со столицами балканских стран.

«Сплоченность против нашей страны является ключевым программным посылом в работе европейской бюрократии с региональными столицами, включая Скопье. Признаков изменения в подходах Евросоюза не наблюдаем», — резюмировал директор второго европейского департамента МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Сербия впервые более чем за десять лет пропустит саммит ЕС – Западные Балканы.