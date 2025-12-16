На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Россию

CNN: Уиткофф и Кушнер готовы снова обсудить мирный план в России
Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейшего обсуждения американского плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

«Если потребуется, Уиткофф и Кушнер готовы приехать в Россию для дальнейших обсуждений», — cказал один из американских чиновников.

По словам официального лица, в ближайшее время Россия и Украина должны будут «окончательно решить, можно ли достичь соглашения».

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия может принять разработанные на переговорах в Берлине гарантии безопасности Украине, а также согласна со вступлением Украины в Евросоюз, пишет CNN.

В последний раз Уиткофф и Джаред Кушнер общались в Кремле с Владимиром Путиным в ночь со 2 на 3 декабря. Тогда стороны не смогли найти компромисса по американскому мирному плану, главным камнем преткновения стал территориальный вопрос.

Напомним, что 14 и 15 декабря в Берлине состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному урегулирования конфликта на Украине. Их итогом стало согласование гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. Американские официальные лица утверждают, что 90% мирного соглашения по Украине уже согласовано. Однако выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС все еще остаются нерешенными вопросами.

Ранее Зеленский объявил о планах США провести переговоры с Россией

