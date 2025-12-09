На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможном главе офиса президента

Зеленский не стал называть возможного нового главу офиса президента
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о возможном новом главе офиса президента Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Такое чувство, что проще ликвидировать офис президента, чем назначать его главу. Много таких вопросов. Честно говоря, война гораздо важнее», – сказал он.

28 ноября Зеленский принял отставку Андрея Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическим кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее на Западе заявили о «последнем» ударе Трампа по Зеленскому.

