Стало известно, какой пункт не включен в гарантии безопасности для Украины

Telegraph: гарантии безопасности для Украины не включают лимит на оружие
Sofiia Gatilova/Reuters

Гарантии безопасности для Украины со стороны ЕС и США не предусматривают лимита на виды оружия, которое Киев сможет использовать «для самообороны». Об этом пишет издание Telegraph.

«Ограничений на то, системы какого вида Украина может использовать для самообороны, нет», — сказано в публикации.

При этом отмечается, что США вряд ли будут напрямую поставлять Украине оружие или финансировать ее оборонную отрасль.

До этого газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что представители США и Евросоюза на встречах с делегацией Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских военных в стране в качестве сил сдерживания.

По данным издания, в одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО о коллективной защите. Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и Европы с Украиной. Ожидается, что это защитит страну от новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее Европа предоставила план из шести пунктов с гарантиями безопасности для Украины.

