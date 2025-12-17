На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор оценил шансы на перемирие между Россией и Украиной до конца года

Профессор Грицак: перемирия на Украине до конца года ждать не стоит
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Перемирия в конфликте между Россией и Украиной до конца 2025 года ожидать не стоит, хотя дипломатические переговоры нельзя назвать просто спектаклем. Об этом в интервью изданию Telegraf заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Эксперт подчеркнул, что не видит оснований для завершения конфликта в ближайшее время, хотя и отметил, что «чудеса случаются». По его мнению, идущие переговоры — это «дипломатическая игра» или «стратегия коридора», благодаря которой стороны на словах сближают позиции, но реальная дистанция между ними остается огромной.

«Я не считаю, что этот процесс близок к завершению… То, что говорят дипломаты, это так называемая стратегия коридора. Мол, [президент США Дональд] Трамп хочет загнать Украину и Россию в узкий коридор, где они сойдутся между собой», — сказал Грицак.

16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хочет рождественского перемирия, чтобы не дать передышку Украине и подготовиться к продолжению боевых действий, поскольку Москва намерена остановить войну и достичь своих целей.

Ранее NYT узнала об идее США укрепить ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами