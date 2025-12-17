Профессор оценил шансы на перемирие между Россией и Украиной до конца года

Профессор Грицак: перемирия на Украине до конца года ждать не стоит

Перемирия в конфликте между Россией и Украиной до конца 2025 года ожидать не стоит, хотя дипломатические переговоры нельзя назвать просто спектаклем. Об этом в интервью изданию Telegraf заявил профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак.

Эксперт подчеркнул, что не видит оснований для завершения конфликта в ближайшее время, хотя и отметил, что «чудеса случаются». По его мнению, идущие переговоры — это «дипломатическая игра» или «стратегия коридора», благодаря которой стороны на словах сближают позиции, но реальная дистанция между ними остается огромной.

«Я не считаю, что этот процесс близок к завершению… То, что говорят дипломаты, это так называемая стратегия коридора. Мол, [президент США Дональд] Трамп хочет загнать Украину и Россию в узкий коридор, где они сойдутся между собой», — сказал Грицак.

16 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хочет рождественского перемирия, чтобы не дать передышку Украине и подготовиться к продолжению боевых действий, поскольку Москва намерена остановить войну и достичь своих целей.

Ранее NYT узнала об идее США укрепить ВСУ.