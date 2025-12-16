На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на предложение о рождественском перемирии в зоне СВО

Песков: Россия не хочет перемирия, чтобы дать передышку Украине
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Российская сторона не хочет рождественского перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению боевых действий, поскольку Москва намерена остановить войну и достичь своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как говорит президент США Дональд Трамп, выходят ли Россия и Украина на сделку или нет. Песков добавил, что позиция РФ в данном вопросе хорошо известна, последовательна, прозрачна и понятна как для американцев, так и для украинской стороны.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия хочет «остановить эту войну, достичь целей, обеспечить свои интересы и создать мир в Европе в будущем».

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции призвал Россию объявить перемирие на католическое Рождество. По его словам, «это может стать началом мира».

15 декабря агентство Reuters сообщило, что, по мнению США, между Россией и Украиной уже решено около 90% спорных вопросов, связанных с урегулированием конфликта. По данным СМИ, в Белом доме сочли встречи представителей Соединенных Штатов и Украины в Берлине 14–15 декабря «действительно позитивными», а Трамп остался доволен положением дел.

Ранее в Кремле рассказали, есть ли шанс договориться по Украине к католическому Рождеству.

