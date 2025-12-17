На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог высказался о призыве британского военачальника готовиться к «нападению» РФ

Политолог Маркелов: Лондон говорит о конфликте с РФ, чтобы повлиять на Трампа
pedro emanuel pereira/Shutterstock/FOTODOM

Политолог Сергей Маркелов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявление главного маршала авиации Великобритании, начальника штаба обороны вооруженных сил Ричарда Найтона о том, что «сыновья и дочери» страны должны быть готовы к бою на фоне растущей российской угрозы.

По мнению эксперта, такое высказывание вписывается в общую линию европейских элит, пытающихся повлиять на позицию США и лично главы Белого дома Дональда Трампа, а именно, «переманить» его на свою сторону и заставить пойти против России.

При этом, как считает Маркелов, в Лондоне четко осознают риски прямого втягивания в конфликт с Россией, потому такие заявления из уст британских военачальников — скорее «для галочки» и являются разовыми акциями.

Как заявил накануне Найтон, российская военная мощь растет и вызывает опасения, поскольку войска РФ закалены в боях после почти четырех лет конфликта на Украине.

По словам маршала, нужно рассказать гражданскому населению Британии о том, что означает быть готовым к «целому ряду реальных физических угроз».

До этого глава Генштаба французских Вооруженных сил Фабьен Мандон призвал жителей страны подготовиться к «потере своих детей» для сдерживания возможной «угрозы» со стороны России.

Ранее российские дипломаты призвали Британию не запугивать своих граждан Россией.

