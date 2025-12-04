На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин назвал позицию Китая по мирному урегулированию на Украине

Си Цзиньпин: Китай надеется на мирное соглашение по Украине, приемлемое для всех
true
true
true
close
Global Look Press

Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

По его словам, политическая обстановка в современном мире весьма неспокойна.

«Что касается украинского кризиса, то Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Глава КНР подчеркнул, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

В ноябре американский журнал The National Interest писал, что Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь». По данным издания, Китай поддерживает военную операцию России, поскольку это выгодно Пекину, однако в то же время хочет, чтобы Украина стала новым центром инициативы «Один пояс, один путь».

Журналисты утверждали, что Пекин предложил собственный мирный план, который министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наиболее разумным из всех возможных.

Ранее в посольстве Китая в США заявили, что Пекин ожидает достижения сделки по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами