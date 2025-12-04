Си Цзиньпин: Китай надеется на мирное соглашение по Украине, приемлемое для всех

Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

По его словам, политическая обстановка в современном мире весьма неспокойна.

«Что касается украинского кризиса, то Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Глава КНР подчеркнул, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса. Си также отметил, что Китай решительно выступает против любого перекладывания вины за конфликт и очернения.

В ноябре американский журнал The National Interest писал, что Китай планирует сделать Украину новым центром своей инициативы «Один пояс, один путь». По данным издания, Китай поддерживает военную операцию России, поскольку это выгодно Пекину, однако в то же время хочет, чтобы Украина стала новым центром инициативы «Один пояс, один путь».

Журналисты утверждали, что Пекин предложил собственный мирный план, который министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наиболее разумным из всех возможных.

Ранее в посольстве Китая в США заявили, что Пекин ожидает достижения сделки по Украине.