В МИД Китая охарактеризовали внешнюю политику страны

Внешняя политика Китая является независимой и мирной, а позиция республики по украинскому кризису последовательна и понятна. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал информацию о готовности европейских стран к сближению с Пекином в случае продвижения Вашингтоном «неудобной» сделки по Украине.

«Китай последовательно проводит независимую мирную внешнюю политику, придерживается принципов развития отношений и сотрудничества со всеми странами на основе пяти принципов мирного сосуществования», — сказал он в ходе брифинга.

По словам Го Цзякуня, Пекин последовательно поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Представитель МИД КНР также выразил надежду на то, что стороны в скором времени достигнут справедливого и прочного мирного соглашения в ходе переговоров.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое будет приемлемым для всех сторон. По его словам, Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса.

Ранее в США заявили о желании Трампа прекратить соперничать с Россией и Китаем.