Трамп призвал провести выборы на Украине

На Украине пора провести президентские выборы, жители республики должны иметь право выбирать главу государства. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.
«Прошло много времени. Все [на сегодняшний день] не особо хорошо... Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал Трамп.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.
18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что «открытые демократические выборы» на Украине пройдут после заключения перемирия с Россией.
Ранее в США заявили о планах Вашингтона сменить Зеленского.