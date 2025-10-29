На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джей Ди Вэнс раскритиковал Байдена из-за абортов

Вице-президент США Вэнс назвал Байдена радикальным сторонником абортов
Daniel Cole/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден придерживался радикальной позиции в поддержку абортов и хотел, чтобы их проводили без каких-либо ограничений, заявил действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире подкаста Pod Force One.

«Когда я еще только подрастал, демократы выступали за «безопасные, легальные и немногочисленные» аборты, но Байден <...> хотел, чтобы аборт оплачивался налогоплательщиками и мог совершаться вплоть до рождения ребенка. Без каких-либо ограничений», — рассказал Вэнс.

Он отметил, что экс-президент говорил об этом, несмотря на то, что причисляет себя к католикам. Вице-президент похвалил священнослужителей, которые боролись с радикальной политикой администрации Байдена в том, что касалось абортов.

25 января Вэнс и действующий президент США Дональд Трамп приняли участие в марше противников абортов. Трамп заявил, что положит конец «использованию правоохранительных органов в качестве оружия против верующих американцев».

Ранее Вэнс заявил, что верит в существование ангелов и демонов.

