Мерц прервал Зеленского на совместной пресс-конференции

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц прервал выступление украинского лидера Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции по итогам переговоров из-за неработающего переводчика. Момент попал в трансляцию мероприятия на YouTube.

После выступления Мерца слово взял Владимир Зеленский и начал говорить на украинском языке. Вскоре канцлер прервал его речь, сославшись на то, что в его наушник не поступает перевод.

«Вам не переводят? Все еще? А сейчас?», — задался вопросом Зеленский.

Мерц сослался на проблемы с современными технологиями, на что президент Украины заявил, что «все в порядке» под смех журналистов.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц встретил украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине в ходе его визита «с воинскими почестями». Сообщалось, что Мерц во время визита Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

Ранее в канцелярии Мерца ответили на вопрос о передаче Taurus Украине.