Захарова назвала точным сравнение лидеров Европы с Гитлером и Наполеоном

Захарова поддержала Сальвини, сравнившего лидеров ЕС с Гитлером и Наполеоном
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале согласилась со словами вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который заявил, что если Гитлеру и Наполеону не удалось поставить Москву на колени, то и современные лидеры Европы не смогут это сделать.

«Сравнение точное, вывод бесспорный», — написала дипломат.

В свой речи вице-премьер Италии упомянул главу евродипломатии Каю Каллас, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которые известны своими русофобскими заявлениями и призывами. Маттео Сальвини подчеркнул, что не разделяет тренд НАТО и Евросоюза на конфронтацию с Россией. Он призвал к переговорам, заявив, что воевать с ведущей ядерной державой — самоубийственная и абсурдная затея.

До этого глава МИД Сергей Лавров напомнил лидерам Европы, что желание нанести поражение России уже проходили в мировой истории. Те же цели были у Наполеона и Гитлера, отметил он. Также Лавров напомнил европейцам, чем это закончилось.

Ранее немецкий политик назвал причины ненависти Мерца к России.

