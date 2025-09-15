Немецкий политик назвал причины ненависти Мерца к России

Крайне враждебное личное отношение канцлера Германии Фридриха Мерца к России может быть связано с тем, что он слышал в детстве от родственников про Советский Союз и военные годы. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, Мерц не ведет себя как здравомыслящий политик, а руководствуется эмоциями. Он добавил, что немецкий канцлер всегда при возможности рассказывает, какая РФ «плохая».

«Мне кажется, это вопрос психологии, его внутреннего мира. Возможно, были семейные истории о Советском Союзе и о войне, которые его заставляют высказываться столь агрессивно», — отметил политик.

Нимайер подчеркнул, что складывается такое впечатление, будто Мерц «хочет мести», в том числе, за 1945 год.

В начале сентября Мерц говорил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении Москвы к миру. В связи с этим он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

Ранее Мерц заявил об «империалистических планах» Путина.