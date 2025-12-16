«Наши разбираться не будут»: в Госдуме оценили новое предложение ЕС по гарантиям Украине

Европейские страны, заявляя о возможности отправки «многонациональных сил» на Украину в качестве гарантий безопасности Киеву, подвергают своих военных серьезной опасности, так как ВС РФ в зоне СВО «разбираться не будут», кто миротворец, а кто – нет. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Они немножко поторопились на сегодняшний день. Конечно, это неприемлемо, но также неприемлемо для тех, кто туда еще и приедет, потому что разбираться наши войска не будут. Все люди в военной форме, с оружием, которые находятся в зоне специальной военной операции, будут восприниматься как враги <…> Ну, прибудут (многонациональные силы. – «Газета.Ru»). Ну как? На свой страх и риск», — подчеркнул он.

По словам депутата, повестку по будущему мирному договору в рамках урегулирования конфликта на Украине определят президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, однако РФ как побеждающая сторона имеет больше возможностей для влияния на мирный процесс.

В совместном заявлении лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ходе переговоров по Украине говорится, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил.

В документе подчеркивается, что для гарантий безопасности Киеву необходимо создать многонациональные силы. Они должны быть сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке Соединенных Штатов. Эти силы будут оказывать помощь Украине в восстановлении ее армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории.

Ранее сообщалось, что США не будут размещать свои войска на Украине.