Гендиректор Би-би-си уволился на фоне скандала с подделкой речи Трампа

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви оставил пост на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия, пишет The Times.

Газета сообщает, что решение об отставке глава Би-би-си принял «после напряженной недели» в британской национальной телекомпании. Ее обвинили в показе смонтированного фрагмента речи американского президента и провале в освещении ситуации в секторе Газа и проблем трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными». После этой речи в передаче показали кадры идущих к Капитолию людей с флагами. Поэтому сложилось впечатление, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв». Однако эти кадры были сняты до речи политика.

Беспорядки на Капитолийском холме прошли 6 января 2021 года. Их организовала группа сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. В результате штурма было эвакуировано и закрыто здание Капитолия, а заседание конгресса, на котором должны были подсчитать голоса выборщиков и официально подтвердить победу Джо Байдена, приостановили.

Ранее в Би-би-си решили извиниться за подделку речи Трампа.