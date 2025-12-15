На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии заявили, что не допустят отправки военной миссии на Украину

Сийярто: ЕС хочет направить военную миссию на Украину, Венгрия этого не допустит
Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидеры Евросоюза хотят направить на Украину миссию ЕС по подготовке Вооруженных сил Украины, но Венгрия не допустит такого развития событий. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет такую угрозу эскалации конфликта», — сказал он.

Сийярто добавил, что подобная эскалация подвергает опасности Венгрию и ее народ.

Венгерский министр в августе href=»//www.gazeta.ru/politics/news/2025/08/30/26614268.shtml»>заявлял, что перенос миссии по подготовке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) странами Евросоюза на территорию украинской стороны является «красной линией».

В том же месяце агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без включения ее в НАТО.

Варианты поддержки Украины, по задумке политика, включали бы предоставление ей быстрой и непрерывной оборонной и экономической помощи, а также укрепление украинской армии и введение санкций против России. При этом неясно, предполагает ли план Мелони отправку европейских войск на Украину.

Ранее премьер Венгрии раскритиковал отход от принципа единогласия в Евросоюзе.

