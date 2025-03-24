«Фронт активен, стало опаснее!» В зоне СВО погиб корреспондент «Известий»

24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Журналист работал на территории ЛНР и погиб в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Его последний репортаж об обстановке на купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир 23 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО.

В зоне проведения спецоперации погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Согласно сообщению в официальном Telegram-канале издания, он умер в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ на территории ЛНР.

Федорчак работал в зоне спецоперации с 2022 года. Его последний репортаж об обстановке на купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир 23 марта.

Гибель коллеги прокомментировал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Не стало нашего молодого коллеги Саши Федорчака… Молодого, активного и жизнерадостного парня. <...> Первое, о чем он беспокоился — это не помешать своими съемками нашей команде. <...> Погиб молодой, перспективный и жизнерадостный журналист. Погиб внимательный и чуткий друг», — сказал Кулага.

Несколько дней назад, 19 марта, Федорчак в соцсетях сообщал, что находится в районе Красного Лимана.

«Мы пока вернулись на Красно-Лиманское направление. Фронт активен тут с двух сторон и стало, вроде как, опаснее! Но наступление идет! Маленький ролик! Не последний!» — написал он под опубликованным видео.

Александру Федорчаку было 28 лет. На его странице в соцсети «ВКонтакте» указано, что с 2022 по 2023 год он работал спецкором на телеканале «Звезда», а до этого четыре года занимал должность редактора на «Крым 24». В «Известиях» Федорчак работал с 2024 года.

Согласно данным его профиля, Федорчук родился в Феодосии. В 2018 году окончил факультет славянской филологии и журналистики

Таврического национального университета (ТНУ) имени В. И. Вернадского в Симферополе, получив диплом по специальности «межъязыковые коммуникации и журналистика».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство станет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель российского журналиста Александра Федорчака в результате действий ВСУ.

В офисе генсека ООН, комментируя гибель журналиста «Известий», заявили, что организация выступает против убийства журналистов и хочет их тщательного расследования.

Журналисты в зоне СВО

Это уже не первый случай гибели российских журналистов в зоне военной операции. В начале января в результате атаки дрона на трассе Донецк — Горловка погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. В той же машине находились журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ранения и были доставлены в больницу.

В ДНР погиб корреспондент «Известий». Машину Александра Мартемьянова атаковал дрон ВСУ В субботу на трассе Горловка — Донецк украинский беспилотник атаковал автомобиль... 05 января 10:42

19 апреля 2024 года газета «Известия» сообщила о гибели своего военного корреспондента Семена Еремина в зоне СВО. По информации оперативных служб ДНР, журналист погиб под Угледаром. Еремин освещал события спецоперации с февраля 2022 года и был посмертно удостоен ордена Мужества.

В Угледаре 6 июня 2024 года в результате удара украинского беспилотника погиб военный фотокорреспондент российского портала News.ru Никита Цицаги. Спустя неделю в Никитовском районе Горловки в ДНР корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин получили тяжелые ранения во время обстрела со стороны ВСУ. Оба журналиста, а также сопровождавший их офицер пострадали от минно-взрывных травм. В тот же вечер Кожин скончался от полученных ранений.