«Прицельно уничтожают журналистов»: военкор Прокофьева погибла в Белгородской области

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла в Белгородской области недалеко от границы Украины. Съемочная группа подорвалась на мине, оператор Дмитрий Волков получил тяжелые ранения. Журналистке было 35 лет. В МИД России указали, что Киев намеренно ликвидирует представителей СМИ.

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла, сообщил Первый канал. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, съемочная группа подорвалась на мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен.

Анне было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». На Первом канале — с 2023 года, была военным корреспондентом, вела репортажи из зоны СВО.

«На фронт попросилась сама, снимала репортажи с передовой, рассказывала о российских военных искренне, с душой, как могла только она», — сообщили на Первом канале.

На ее гибель откликнулись российские власти.

«Киевский режим прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать », — заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Соболезнования в связи с гибелью военкора Первого канала Анны Прокофьевой принес пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Работавший в той же съемочной группе оператор Дмитрий Волков получил серьезные ранения. По сообщению врио главы Курской области Александра Хинштейна, мужчину доставили в Центральную районную больницу города Обоянь с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Он продолжит лечение в Курской областной больнице. Состояние оператора тяжелое, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости, будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», — написал Хинштейн.

Репортажи Прокофьевой

В этом году Анна Прокофьева в основном находилась в Курской области. Побывала в Судже и Казачьей Локне, вела репортажи из расположения 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота в зоне СВО. Попадала под обстрелы, беседовала с военными и жителями. В своем последнем материале Анна Прокофьева рассказала о работе операторов дронов с позиций 155-й бригады ТОФ, он вышел в эфир в воскресенье, 23 марта.

Как сообщил военный блогер Владимир Романов, на свое последнее задание Анна Прокофьева отправилась к селу Демидовка Краснояружского района Белгородской области, где накануне Вооруженные силы Украины пытались прорваться на территорию России.

Военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин в своем Telegram-канале написал что в попытке прорыва участвовали до 150 человек, использовавших квадроциклы, багги и трактора. Им противостоял отряд российских пограничников в составе 25 военнослужащих, атака была отбита.

Ожесточенные бои в районе Демидовки, Поповки, Графовки, Прилесья Белгородской области идут уже восьмые сутки.

Последний пост Анны Прокофьевой в Telegram был опубликован 25 марта Она опубликовала свое фото с подписью «Где-то на границе со страной 404…».

«Фронт активен, стало опаснее!» В зоне СВО погибли сразу три российских журналиста 24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор... 25 марта 00:21

Четыре смерти за два дня

24 марта, всего за несколько дней до гибели Прокофьевой, в зоне военных действий погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Телеканал «Звезда» заявил, что журналисты скончались после «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой они ехали.

Кроме них от того удара погибли еще трое гражданских лиц, а 14-летний подросток получил осколочные ранения.