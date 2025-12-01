Коррупция на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета, отметил, что у Украины имеются «сложные проблемы». Он пояснил, что имеет ввиду ситуацию с коррупцией, которая не помогает урегулированию конфликта.

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «киевский режим» трещит по швам на почве коррупции, которая развернулась из-за выделенных Западом денег.

За день до этого американский экономист Стив Ханке на своей странице в соцсети Х написал, что окружение президента Украины Владимира Зеленского могло украсть порядка сотни миллиардов долларов иностранной помощи.

Ранее Медведчук заявил, что коррупционное расследование Зеленского инициировали США.