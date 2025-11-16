На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат бундестага убежден, что энергосторудничество РФ и ФРГ восстановится

Депутат АдГ Котре спрогнозировал возобновление энергосторудничества РФ и ФРГ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Энергетическое сотрудничество России и Германии может быть возобновлено в течение ближайших десяти лет, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что в ближайшие годы, может, в течение десяти лет будем иметь нормальные отношения, и я надеюсь, что это произойдет быстрее», — сообщил депутат.

Немецкий парламентарий вспомнил времена, когда Германии поступали российские недорогие энергоносители, в то же время эти поставки были стабильными и надежными. В нынешних условиях, отметил Котре, без российских ресурсов, ФРГ сталкивается с процессом деиндустриализации. Он также выразил надежду, что «с установлением нового мирового порядка» ситуация в немецкой энергетике улучшится.

«Сама идея стран БРИКС и многополярной системы мироустройства будет развиваться. И больше не будет ситуации, при которой одна страна вмешивается в управление другой. Даже если сейчас это кажется нереализуемой мечтой, то сама идея стоит того», — резюмировал Котре.

15 ноября на федеральной территории Сириус в Сочи прошел Международный симпозиум в формате «БРИКС-Европа». Мероприятие посетил депутат бундестага от партии Штеффен Котре, а также руководитель фракции АдГ в саксонском ландтаге Йорг Урбан и депутат Европарламента Ганс Нойхофф.

Ранее немецкий политик раскритиковал антироссийскую политику Берлина.

