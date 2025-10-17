В еще одном российском регионе возник дефицит бензина

Жители Кемеровской области жалуются на отсутствие бензина на местных заправках. Об этом сообщает портал NGS42.

По его информации, наиболее острый дефицит с топливом наблюдается в городе Киселевске.

Комментируя ситуацию с бензином, губернатор Кемеровской области Илья Середюк заявил в своем Telegram-канале, что перебои с топливом на некоторых заправках связаны с тем, что у одной из российских сетей АЗС возник простой вагонов на станциях Новокузнецк и Кемерово. По его словам, на юге региона проблему удалось решить, и бензовозы уже едут на заправки. В Кемерове ситуация сложнее: там опрокинулись вагоны с углем, в результате чего железнодорожные пути, по которым следовали цистерны с бензином, оказались заблокированы.

«За ночь пути расчистят, утром бензин доставят на заправки», — добавил чиновник.

16 октября вице-премьер России Александр Новак рассказал, что правительство страны предпринимает все меры для стабилизации топливного рынка РФ.

В тот же день глава Союза автосервисов РФ Юрий Валько заявил, что на российских автозаправочных станциях все чаще встречается некачественный, разбавленный бензин. Это, по его словам, связано с тем, что производители начали массово экономить на качестве, так как не могут дальше повышать цены.

Ранее сообщалось, что независимые АЗС в России могут закрыться.