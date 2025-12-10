На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о выборах президента на Украине

Песков: Россия пока не обсуждала заявления Зеленского о готовности к выборам
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Российская сторона пока ни с кем не обсуждала заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое», — отметил Песков, предложив посмотреть, как будут развиваться события.

9 декабря Зеленский вместе с президентом США Дональдом Трампом заочно подискутировали о возможности проведения выборов президента Украины. Американский лидер заявил, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ отметил, что готов, но только при определенных условиях.

По словам Зеленского, для начала выборной кампании «есть два вопроса»: безопасность и законность. Он подчеркнул, что ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с этим он обратился к Трампу с просьбой о помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Номинальный срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Новые выборы не проводятся из-за объявленного в стране военного положения, которое продлевается Верховной радой каждые три месяца.

Ранее Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов.

