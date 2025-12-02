Арестович: разговор будет идти о гарантиях безопасности для Зеленского

У Украины на переговорах с США стоит цель добиться личной безопасности для руководителей государства, а главное — для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Арестович предполагает, что сначала Зеленскому дадут гарантии, позволят уйти из власти, а спустя несколько лет уничтожат.

До этого Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что Россия находится в «перспективе победы» на Украине, имея существенное преимущество на поле боя.

Он отнес к преимуществам Вооруженных сил России «системные действия» и «комплиментарную позицию» США и Китая. В то же время Украина имеет комплиментарную позицию Европы, которая «мало что может дать», а также перспективу «краха фронта», констатировал политик.

2 декабря Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Зеленский выслушал доклады о переговорах делегаций Украины и США во Флориде.