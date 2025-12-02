На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович назвал цель Украины на переговорах с США

Арестович: разговор будет идти о гарантиях безопасности для Зеленского
true
true
true
close
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

У Украины на переговорах с США стоит цель добиться личной безопасности для руководителей государства, а главное — для президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Арестович предполагает, что сначала Зеленскому дадут гарантии, позволят уйти из власти, а спустя несколько лет уничтожат.

До этого Арестович в эфире YouTube-канала заявил, что Россия находится в «перспективе победы» на Украине, имея существенное преимущество на поле боя.

Он отнес к преимуществам Вооруженных сил России «системные действия» и «комплиментарную позицию» США и Китая. В то же время Украина имеет комплиментарную позицию Европы, которая «мало что может дать», а также перспективу «краха фронта», констатировал политик.

2 декабря Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Зеленский выслушал доклады о переговорах делегаций Украины и США во Флориде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами