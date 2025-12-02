Зеленский выслушал доклады о переговорах делегаций Украины и США во Флориде

Представители Украины и США на встрече во Флориде 30 ноября доработали Женевский проект мирного соглашения. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам доклада делегации.

По словам Зеленского, глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и другие участники переговоров доложили ему об основных акцентах американской стороны в диалоге.

Украинский президент отметил, что работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов рассказал представителям США о ситуации на фронте. Разведка обсудила перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематику обеспечения безопасности от российских ударов и срыва договоренностей в случае прекращения огня, написал Зеленский.

Президент добавил, что украинские дипломаты активно работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и другие участники «коалиции желающих» были содержательно вовлечены в наработку решений. Политик сообщил, что проинформировал свою команду о состоявшихся накануне в Париже переговорах с европейскими лидерами и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Ранее самолет с Уиткоффом на борту приземлился в Москве.