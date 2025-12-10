На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил заявление Макрона о «картах на руках»

Политолог Мезюхо: Макрон блефует, говоря о способности ЕС повлиять на исход СВО
Mohammed Badra/Pool/Reuters

Говоря о том, что у Европы «много карт на руках» в украинском вопросе, президент Франции Эммануэль Макрон, как впрочем и другие лидеры Европейского союза, делает «хорошую мину при плохой игре». Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо.

«Они заверяют [украинского лидера] Владимира Зеленского в поддержке милитаристского курса киевского режима в то время, когда у его клептократического режима просто не хватает человеческих ресурсов. И это становится уже совершеннейшей очевидностью не только для нас, России, но и даже для западной прессы, в которой иногда просачивается правда о дикой мобилизации на Украине», — сказал он.

Эксперт уверен, что европейцы всеми силами будут затягивать украинский конфликт и стараться не допустить реализации мирного плана Вашингтона.

Накануне Макрон заявил, что у европейских лидеров есть в запасе весомые аргументы в вопросе достижения урегулирования ситуации на Украине.

Президент Франции также выразил мнение о наличии неких «положительных сигналов» в текущем переговорном процессе.

Ранее в Европе заговорили о «реальной готовности вступить в войну».

