В Европе заговорили о «реальной готовности вступить в войну»

Европа в рамках мирного решения конфликта на Украине должна быть готова «вступить в войну». Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Как отмечается в материале, приостановка боевых действий на Украине вдоль нынешней линии соприкосновения, а также проведения «предметных мирных переговоров» должны быть направлены на «установление справедливого баланса между противоборствующими сторонами и их противоречивыми целями».

По оценке Sky News, мирное урегулирование конфликта «потребовало бы от европейских союзников по НАТО во главе с Великобританией, Францией и Германией действительно перевести свои вооруженные силы и население обратно на уровень военного времени, проявив реальную готовность вступить в войну».

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

8 декабря украинский лидер Владимир Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

