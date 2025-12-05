На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обсудил с главой МИД Египта подготовку к конференции Россия — Африка

МИД РФ: вторая министерская конференция РФ — Африка пройдет 19 — 20 декабря
Kevin Lamarque/Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подготовку к конференции Россия — Африка, а также укрепление торгово-экономических отношений. Об этом говорится на официальном сайте российского ведомства.

«Основное внимание было уделено ходу подготовки ко второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которую планируется провести в Каире 19-20 декабря», — говорится в сообщении.

Помимо этого, министры подняли актуальные вопросы сотрудничества и отметили важность продолжения контактов в интересах укрепления торгово-экономического взаимодействия между Россией и Египтом.

В ходе беседы произошел обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, включая сектор Газа и другие палестинские территории. Лавров и Абдельати также поговорили о последних событиях вокруг конфликта на Украине.

В начале ноября 2024 года состоялась первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства зачитал приветствие президента страны Владимира Путина, который отметил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. Он уточнил, что об этом свидетельствует содержательная программа конференции.

Ранее в России допустили, что Африка может стать ведущим континентом в экономике.

