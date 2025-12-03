В НАТО ответили на заявление Путина о готовности воевать с Европой

В НАТО заявили, что Россия не способна победить Европу военным путем

Россия якобы не может победить Европу военным путем. Об этом заявил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности в ходе брифинга в Брюсселе, передают «Би-Би-Си» и Telegraf.ua.

Таким образом чиновник ответил на заявление президента России Владимира Путина о готовности воевать с Европой. По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников.

Высокопоставленный представитель НАТО также напомнил о статье 5 Устава Североатлантического альянса о взаимной обороне. По его мнению, у России «нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле».

Накануне Путин перед встречей с американскими делегатами в Кремле выступил перед журналистами. Он рассказал об успехах российской армии на фронте, заявил, что РФ не хочет, но готова воевать с Европой, и пригрозил отрезать Украину от моря из-за атак на танкеры. Главные заявления президента — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский рынок акций резко отреагировал на слова Путина про войну с Европой.