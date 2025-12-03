Некоторые лидеры стран Европейского союза (ЕС) затягивают конфликт на территории Украины, чтобы превратить объединение в военный альянс. Об этом РИА Новости заявил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Некоторые европейские лидеры стремятся затянуть конфликт с тем, чтобы превратить ЕС в военный альянс и сделать [Европейскую] комиссию подобием правительства объединенного европейского федеративного государства — без какого-либо согласия государств-членов», — сказал евродепутат.

Картайзер добавил, что конфликт на Украине затягивается в ущерб самой республике.

30 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа самоустранилась от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности. Глава ведомства пояснил, что европейцы ничего не сделали, когда во время «евромайдана» оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения.

