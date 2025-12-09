Лавров обсудит с главой МИД Венгрии пути урегулирования на Украине

Лавров заявил, что обсудит с Сийярто усилия по разрешению конфликта на Украине

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что планирует обсудить на переговорах с венгерским коллегой Петером Сийярто усилия по разрешению конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что Венгрия, как и Россия, видит одной из главных задач этих усилий — обеспечение надежной безопасности в Европе. По словам главы МИД РФ, эта структура безопасности, которая складывалась после холодной войны, подвергается серьезным испытаниям, поэтому необходимо вернуться к принципу равноправия, взаимного уважения и неделимости безопасности.

Лавров добавил, что поделится с Сийярто оценками тех событий, контактов, которые произошли после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в конце ноября.

По словам министра, в Венгрии пристально следят за всем происходящим вокруг украинского урегулирования, поэтому сторонам будет полезно услышать мнения друг друга в ходе переговоров.

