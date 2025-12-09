На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России назвали условие для продолжения переговоров с Киевом

Мирошник: Москва продолжит диалог с Киевом при наличии соответствующей основы
Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва не исключает возобновления мирных переговоров с Киевом в стамбульском формате при условии наличия «соответствующей основы» для этого. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, специализирующийся на преступлениях, совершаемых Киевом.

«Россия сделала свой шаг. Россия вынесла свое предложение, сформулировала проект меморандума. И в данном случае начиная с июля Россия готова была продолжать эти действия. Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», – подчеркнул дипломат

Он также отметил, что европейские страны завели переговорный процесс в тупик, действуя в рамках мирного плана, предложенного США. Он считает, что европейские лидеры пытаются возложить на Россию ответственность за срыв мирных усилий, хотя в действительности именно они препятствуют достижению мира.

Ранее на Украине назвали положение Зеленского на переговорах «цугцвангом».

