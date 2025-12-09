В Кремле рассказали о продолжающихся контактах Москвы и Вашингтона

Песков: РФ и США продолжают контакты, но не обсуждают мирный план по Украине

Россия и США продолжают поддерживать двусторонние контакты, но в настоящее время не обсуждают урегулирование конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает детали мирного плана с Киевом. Москва, в свою очередь, ждет результатов этого диалога.

Также в ходе мероприятия Пескову задали вопрос, поддерживают ли Россия и США связи на уровне внешнеполитических и иных ведомств.

«На уровне имеющихся контактов», — сказал представитель Кремля.

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом плана по урегулированию конфликта.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава государства все еще не изучил актуальную версию мирного плана США. Правки были внесены в документ по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, состоявшихся 2 декабря в Кремле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, что мирный план США «ухудшился» для Украины после встречи Путина и Уиткоффа.