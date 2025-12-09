На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о продолжающихся контактах Москвы и Вашингтона

Песков: РФ и США продолжают контакты, но не обсуждают мирный план по Украине
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Россия и США продолжают поддерживать двусторонние контакты, но в настоящее время не обсуждают урегулирование конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает детали мирного плана с Киевом. Москва, в свою очередь, ждет результатов этого диалога.

Также в ходе мероприятия Пескову задали вопрос, поддерживают ли Россия и США связи на уровне внешнеполитических и иных ведомств.

«На уровне имеющихся контактов», — сказал представитель Кремля.

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом плана по урегулированию конфликта.

До этого украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава государства все еще не изучил актуальную версию мирного плана США. Правки были внесены в документ по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и специального представителя американского лидера Стивена Уиткоффа, состоявшихся 2 декабря в Кремле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, что мирный план США «ухудшился» для Украины после встречи Путина и Уиткоффа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами