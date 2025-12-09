Военкор Коц: живой Зеленский не оставляет России вариантов, кроме победы в СВО

Нахождение президента Украины Владимира Зеленского у власти является напоминанием России о том, что ей необходимо победить в ходе СВО. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о том, почему Россия не может ликвидировать украинского лидера.

«Я всегда говорю, что Зеленский нам больше полезен живой. Своей лютой зависимостью от евроястребов (которую многие принимают за непреклонность идеалов и непоколебимость позиций) просроченный украинский президент не оставляет нам шансов, кроме победы», — написал Коц.

По его словам, украинский лидер раз за разом доказывает, что «никаких компромиссов с этим режимом быть не может». Пока Зеленский находится у власти, Россия застрахована от любого «договорняка», считает военкор.

При нынешней власти в Киеве «мы просто обречены на достижение целей СВО военным путем», констатировал он.

До этого Владимир Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что делегациям Киева и Вашингтона не удалось достичь соглашения по территории Донбасса.

По его словам, предложения Соединенных Штатов требуют дальнейшего обсуждения по «ряду чувствительных вопросов», включая гарантии безопасности и территориальную принадлежность Донбасса.

Ранее Зеленского назвали «джокером в колоде» в списке самых влиятельных лидеров от Politico.