Названа единственная в Европе страна, готовая к войне с Россией

Le Monde: в Европе никто не готов к войне, кроме Финляндии
true
true
true
close
Jean-Francois Badias/AP

В Европе никто не готов к военному конфликту с Россией, за исключением Финляндии. Об этом пишет обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн.

«Готовы ли мы? В Европе, за исключением Финляндии, ответ — нет. Пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает», — пишет автор статьи.

По его словам, лидеры оборонной промышленности Европы, которые занимались производством продукции для национальных армий в небольших количествах, «и представить себе не могли» потенциальный конфликт. При этом, как указал Кауфманн, на фоне событий на Украине бюджеты военных производств выросли, однако неравномерно. Кроме того, обозреватель указал на имеющиеся проблемы с логистикой у стран Европы и плохую координацию действий оборонных предприятий между собой.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию вокруг российской агрессии. По его словам, они внушают населению, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Глава государства подчеркнул, что европейские власти повторяют «эту мантру» раз за разом, и назвал подобные заявления «чушью». В заключении Путин дал понять, что Россия не собирается нападать на НАТО.

Ранее французский генерал призвал быть готовыми к войне «сегодня вечером».

