Европейские лидеры готовятся к выходу Трампа из переговоров по Украине

Bloomberg: в ЕС готовятся к тому, что Трамп выйдет из переговоров по Украине
Global Look Press

Европейские дипломаты готовятся к возможному выходу президента США Дональда Трампа из переговоров по Украине, если ему не удастся достичь соглашения. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейские дипломаты сообщают, что в последнее время общение с американской и украинской сторонами было непростым. Они также все больше готовятся к тому, что Трамп выйдет (из переговоров – «Газета.Ru»), если ему не удастся достичь соглашения», — говорится в сообщении издания.

То же агентство также отмечало, что Европа стремится убедить украинского лидера Владимира Зеленского не уступать территории России.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине «близко», но добиться соглашения мешают два ключевых вопроса — статус Запорожской АЭС и территорий ДНР. В начале декабря Вашингтон и Киев провели новые консультации, где стороны обсуждали меры безопасности и параметры возможного урегулирования.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Запорожская атомная электростанция, которая является крупнейшей в Европе, остается одной из самых чувствительных тем переговоров. Станция находится под контролем России с весны 2022 года. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчеркивало необходимость обеспечения безопасности объекта и сохранения режима недопущения военных действий вокруг него.

Вторым проблемным пунктом Келлог назвал территорию Донецкой народной республики. Россия объявила о включении ДНР в свой состав в 2022 году. Киев, в свою очередь, настаивает на полном восстановлении территориальной целостности страны, включая Донецкую и Луганскую области, а также Херсон и Запорожье.

Ранее ВСУ пытались провести прорыв, чтобы спасти офицеров НАТО.

