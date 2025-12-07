На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции призвали США уничтожить ЕС

Политик Филиппо: США должны уничтожить ЕС как объединение
Jana Rodenbusch/Reuters

Администрации президента США Дональда Трампа следует уничтожить Европейский союз, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Администрация Трампа должна довести борьбу до конца и уничтожить ЕС на благо человечества! Утроить пошлины, запретить еврократам находиться на территории США, больше не признавать это образование, а признавать лишь суверенные государства-нации», — написал политик.

Филиппо добавил, что ЕС является «преступлением против человечности». По его словам, объединение отличается своей ненавистью к свободе выражения, разрушительным тоталитаризмом и незаконным захватом суверенитета стран.

5 декабря официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Закон Евросоюза о цифровых услугах устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

Ранее Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз.

