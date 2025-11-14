На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сравнил инфляцию при его администрации и во времена Байдена

Трамп: инфляция в США сейчас ниже, чем при Байдене
Evan Vucci/AP

Американский президент Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что в настоящее время стоимость жизни и инфляция в США ниже, чем при администрации его предшественника Джо Байдена.

«Стоимость товаров и инфляция были гораздо выше при администрации Сонного Джо Байдена, чем сейчас. Фактически цены при администрации Трампа стремительно падают, чему в значительной степени способствуют бензин и энергетика», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам американского лидера, заявления демократов о доступности товаров и услуг являются обманом, ведь расходы ко Дню благодарения в США в 2025 году стали на 25% ниже, чем в предыдущем.

29 октября глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл предупредил, что в Соединенных Штатах может ускориться инфляция на фоне введения Вашингтоном новых пошлин.

До этого в Белом доме заявили, что правительство США может не опубликовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за шатдауна.

Ранее МВФ предупредил о негативном влиянии шатдауна на рост американской экономики.

